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所作 Shosa ロングウォレット クォーツシリーズ シルバークォーツ　おまけ有
商品番号 S39984779063
商品名

所作 Shosa ロングウォレット クォーツシリーズ シルバークォーツ　おまけ有
ブランド名 ショサ
特別価格 税込 11,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールをお読みいただき、ご了承頂ける方のみ購入ご検討ください。✳︎所作Shosaロングウォレットクォーツシリーズシルバークォーツペイント箔(フィルム)×ブラック長財布✳︎仕様収　納：コインポケット×1／札入れ×1／カードスリット×8サイズ：W19×H10×D2cmレザー：牛革カラー：表：シルバークォーツペイント箔(フィルム)　　裏：ブラック✳︎2023.6購入。✳︎購入価格　31000円✳︎おまけあり（4枚目写真）✳︎値下げ交渉不可。✳︎素人保管になります。その点ご了承下さい。
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所作 Shosa ロングウォレット クォーツシリーズ シルバークォーツ　おまけ有シルバークォーツ　ロングウォレット　ブラック×シルバークォーツ | 所作 Shosa powered by BASE
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所作 Shosa ロングウォレット クォーツシリーズ シルバークォーツ　おまけ有所作 (ショサ) Long Wallet #Silver Quartz / ロングウォレット ...
所作 Shosa ロングウォレット クォーツシリーズ シルバークォーツ　おまけ有

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