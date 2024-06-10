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商品詳細
プロフィールをお読みいただき、ご了承頂ける方のみ購入ご検討ください。✳︎所作Shosaロングウォレットクォーツシリーズシルバークォーツペイント箔(フィルム)×ブラック長財布✳︎仕様収 納：コインポケット×1／札入れ×1／カードスリット×8サイズ：W19×H10×D2cmレザー：牛革カラー：表：シルバークォーツペイント箔(フィルム) 裏：ブラック✳︎2023.6購入。✳︎購入価格 31000円✳︎おまけあり（4枚目写真）✳︎値下げ交渉不可。✳︎素人保管になります。その点ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/reflector791364.html
http://narcologia.ru/goods/procurement457633.html
http://narcologia.ru/goods/calling929750.html
所作 Shosa ロングウォレット クォーツシリーズ シルバークォーツ おまけ有
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