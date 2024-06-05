EMPORIO ARMANI ネクタイ

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商品詳細
カラー···グリーンEMPORIOARMANIのネクタイです。●素材：シルク100%●状態：新品未使用品となります。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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