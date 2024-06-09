《希少サイズ》シュプリーム 2019 SS Kids Tee ブラック　XL

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⭐️Supreme2019Spring/Summer KidsTeeブラック半袖Tシャツ XLサイズになります。今後、同商品の出品予定はありません。－－－－－－－－－－－－－－◎即購入OK◎説明欄・プロフィール欄内容にご納得いただけた方のみ。⇨《価格交渉中であっても、上記内容を満たしてた方であれば購入手続きした方が優先になります。》ご一読後、ご不明点あればご質問も大歓迎です♪♪認識違いなどのトラブル防止の為、少しでもご不明点があれば必ずご購入前に聞いていただければと思います。◎24時間以内発送を心がけています◎新品じゃなきゃ嫌！という方でなければかなりお買い得商品です✨－－－－－－－－－－－－－－【サイズ】XL ※素人採寸・平置き着丈⇨70cm肩幅⇨47cm袖丈⇨20cm身幅⇨55cm裾幅⇨18cm⭐️目立った汚れもなく、自身は未着用品ですが、購入時から中古品として購入しています。大量の洋服とともに畳んで保管してあったものなので、店舗購入の新品に比べると若干の使用感があるため大変安く出品しております♪※保管上、折りシワがある場合がございます。・新品ではありません。 USED品にご理解のある方のみご購入ください。ご着用に問題ないパっと見分からない程度の小さなキズや汚れも気になる方はトラブル防止の為、ご購入をお控えください。・色合いについてはご使用の機器によって若干異なる場合がございますのでご了承の上ご購入ください。⚠️お値下げに関して⚠️ご登録での対応は致し兼ねますのでご希望金額を一緒にコメントにてご提示ください。※ギリギリの価格で出品しておりますので、全てのご希望にお答え致し兼ねることをご了承の上よろしくお願い致します。本当に欲しい方にお譲りしたいので要相談させていただければ幸いです(*´꒳`*)⚠️今までの様々なお取引を経て、トラブル防止の為、プロフィールご評価欄内容やご連絡中の不信感を感じた場合、ご購入前の時点でお断りさせていただく場合がございます。ご了承ください。 #tabamieコレクション一覧【それぞれのご購入者様の欲しいもの】が分かりやすいよう、説明欄に分野別で出品しております。いいご縁がありますように(*´꒳`*)8⭐︎⭐︎4300