【新品未使用】ARC'TERYX Calvus Cap カルバスキャップ

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商品詳細
ARC'TERYXアークテリクスCalvusCapカルバスキャップcolor:Atomosモデル番号：X000006346L/XLサイズ✅新品未使用品✅2023年モデル✅国内正規品高負荷アクティビティに適した、軽量で被り心地の良い高機能キャップ。夏のアクティビティで活躍必至の、万能な高機能キャップ。TPUストラップと薄型のバックルで、幅広いサイズに対応し、しっかりフィットさせることが可能です。つばにはフォームインサートを施し、重さやサイズを変えることなく型崩れを防止します。使用している高機能ポリエステルは通気性に優れ、スペーサーメッシュのバンドが湿気をコントロール。山道をスピーディに移動している時も快適な着用感が持続します。換気性を高めるデルタニットのバックパネルには、耐臭抗菌仕上げを施しました。新たにTPUストラップアジャスターを採用し、フィット感と耐久性を高めています。
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Calvus Cap – Arc'teryx Tokyo Ginza
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カルバス キャップ
アークテリクス「CALVUS CAP」 – DENALI BLOG
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