PRADA プラダ　レザーベルト

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PRADAレザーベルト素材‥レザーカラー‥ブラック品番‥2C5824使用回数はあまりないものの小傷などレザー特有の色あせ4枚目 少しわかりづらいかもしれませんが裏側全体的に汚れ？色あせが見られます。中古品にご理解の上ご購入宜しくお願い致します。