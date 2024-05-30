サンディエゴ・パドレス　タティスJr ボブルヘッド　新品未使用未開封

ご覧いただきありがとうございます。サンディエゴ・パドレス所属、タティスジュニア選手のボブルヘッドです。本拠地ペトコパークで配布された非売品です。ペトコパークでいただいたものです。新品未使用品ですが、撮影のため箱は開封しました。本体を覆っているケースは未開封です。外箱の高さは約21cmです。自宅保管の為、ご理解頂ける方のご購入でお願い致します。プチプチに包んでダンボールで発送いたします。即購入可お値下げ可野球チーム···大リーグ・MLBジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他性別···男



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