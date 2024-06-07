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moschino モスキーノ　Tシャツ　イタリア製
商品番号 Q97262901699
商品名

moschino モスキーノ　Tシャツ　イタリア製
ブランド名 モスキーノ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前デパート伊勢丹で5、6万円前後購入したTシャツです、記憶5回くらいしか着用してません。素材はコットン、イタリア製サイズ表記XXSですがオーバーサイズ丈長70cm肩幅48cm身幅46cmお気入り方　どうぞよろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/cowpox524239.html
http://narcologia.ru/goods/enquire295889.html
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