moschino モスキーノ　Tシャツ　イタリア製

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商品詳細
数年前デパート伊勢丹で5、6万円前後購入したTシャツです、記憶5回くらいしか着用してません。素材はコットン、イタリア製サイズ表記XXSですがオーバーサイズ丈長70cm肩幅48cm身幅46cmお気入り方 どうぞよろしくお願いします
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