URU ストライプ柄リネンTシャツ

柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏URUのストライプ柄のリネンTシャツ。サックブルーの色味に白の細いラインの入ったストライプ柄のリネンにヴィスコース、ポリウレタンをブレンドしたドライでテロっとした質感のシャツ地を使用。クルーネックに身幅は広めのワイドフィットのシルエット。カットソー生地ではシャツ生地を使用しているためTシャツよりも少し綺麗めな雰囲気を楽しむ事のできるデザイン。ポリウレタンもブレンドされたシャツ生地なので伸縮性もあり着心地も良く、ノンストレスでご着用いただけます。サイズ感はメンズのL程度。【素材】リネン57%ヴィスコース39%ポリウレタン3%ポリエステル1%【表記サイズ２】メンズL程度着丈:71cm肩幅:54cm身幅:66cm袖丈:27cm【着用モデル】170cm65kg【状態】使用感もあまりなく、目立つ傷、汚れはありません。



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