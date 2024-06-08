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LOUIS VUITTON ダミエグラフィット ジッピー オーガナイザー
商品番号 G90896199900
商品名

LOUIS VUITTON ダミエグラフィット ジッピー オーガナイザー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 13,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダミエグラフィットの財布になります。2013年に購入して使用してましたが別のものを購入したため出品しました。全体的に使用感がありますが、まだまだ使用できると思います。何かありましたらお気軽にお聞きください。
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