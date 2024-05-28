Parapack キャップ



色々と勉強をさせてもらったキャップ › 山荘 飯島











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P-CAP: Lightweight packable headwear that fits everyone by Ian ...



PARAPACK P-CAP (New version) SKY BLUE | 山荘 飯島



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使用頻度少なく綺麗な商品ですがあくまで中古としてお考え下さい購入後の返品クレームはお受けできません取り置きも行っておりません気になる点がありましたら購入前に必ず確認をお願い致します以下、商品の説明になります夏場に最適！通気に優れた折り畳みキャップParapackは「より軽く、よりシンプルに」をモットーに日々の冒険に適応するソルトレイク発のヘッドウェアブランドです。P-CapLiteはParapackの中で最も軽量で通気性に優れたキャップ。29gとラインナップの中でも１番軽量で心地よい被り心地が魅力。特徴的なのは折り畳むことのできる作り。ドローコードをグーと引っ張り、スナップを１箇所とめることで僅か数秒で手のひらサイズに収納可能。収納後はループがあるためカラビナやキーループ、バックパックにサッとかけることができます。