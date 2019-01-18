TIBERIO FERRETTI 茶ベルト 80 9656

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商品詳細
数回使用で綺麗な状態です(*´-`)穴の部分に多少の使用感がございます。写真にてご確認ください。特別汚れはないですが、素人検品ですのでご了承ください。できる限り綺麗に梱包させていただきます。また多数シャツ等出品しておりますので、セット割もさせていただけます。他にも気になる商品がございましたらお気軽にコメントください。宜しくお願い致します。素材···本革カラー···ブラウン
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