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美品未使用　NEW ERA ニューエラ　USA製ロサンゼルスエンゼルス　海外別注
商品番号 S88923251425
商品名

美品未使用　NEW ERA ニューエラ　USA製ロサンゼルスエンゼルス　海外別注
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

59.6cmネイビー基調古物商許可証を必要とするブランド会場で購入しました
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