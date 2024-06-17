財布 クロコダイル 本革 大容量 ラウンドファスナー ネイビープレゼントギフト

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本革仕様】丈夫で使えば使うほど手に馴染む本革を使用。クロコダイル本革で高級感があり、かといって派手になりすぎないシンプルなロングウォレットだから年齢問わずにオススメ。【大容量】小銭入れ1、カードポケットはなんと14も。さらにお札や領収書などが収納できるポケットが4つもある、長財布の作りを最大限に活かした大容量収納。【使いやすさ】大きく開くラウンドファスナー仕様だから中身が見やすく取り出しやすい設計。ポケットごとに必要なものを分けて入れておくことが可能なので、きっちり整理出来て出し入れも簡単です。写真はサンプル品です。本物の革には個体差があり、財布ひとつひとつの革模様は異なります。自分だけの革財布をお楽しみいただけます。またお使いの画面の設定等により色味や明るさは変わります。ご理解いただける方の購入をお待ちしております。【カラー】ネイビー【サイズ】：縦19.5cm×横10cm×マチ3cm【素材】クロコダイル本革【仕様】内側：札入れ×4 小銭入れ×1 カード入れ×14#ラウンドファスナー長財布#本革長財布#長財布#メンズ財布#レザー財布#本革の財布#手作り財布#レディース財布#本革財布#ハンドメイド財布#牛革財布#クロコダイル財布#オシャレ財布型番FS20A003-0A0047商品番号JP0A0047-FS20A003-12731-21280-Navy--T