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- 【大人気くすみカラー】オールドナイキ ワンポイントロゴ刺繍入り半袖Tシャツ 希少
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商品詳細
☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇｀*)お気に入りの1枚を探してみてくださいね！#古着屋sullivan#古着屋sullivanTシャツ90s90年代をはじめ、ビッグシルエットやビッグサイズなどメンズライクにオススメなtシャツやポロシャツ、アロハシャツ、柄シャツなどをメンズからレディースまで揃えております！▪️ブランド▪️ナイキ NIKEくすみカラーワンポイントロゴ刺繍スウッシュ▪️サイズ表記▪️Mサイズ▪️サイズ実寸（cm）▪️・着丈74・身幅56・肩幅52・袖丈23▪️カラー▪️くすみブルー /青▪️素材▪️綿 100%▪️状態▪️裾付近に一点ほつれがございます。その他には目立った傷や汚れは見られず問題なく着用可能です。こちらにもオススメ商品を大量出品中です(\u003e◡\u003c)#古着屋sullivanA86
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