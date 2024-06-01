サンローラン　ニューエラ　キャップ

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商品詳細
saintlaurent×neweraコラボキャップ日本未入荷☆商品紹介☆大人気のSAINTLAURENTよりキャップのご案内です。日本未発売の【RIVEDROITE】シリーズNEWERA(ニューエラ)とのコラボレーションアイテムです。・カラー ウォッシュドグレー・コットン100%・調節可能なクロージャー・カーブしたバイザー ・サンローランリヴ・ドロワット限定正規直営店での買付となりますので、純正の付属品（専用BOX、ショッパー、タグ、専用封筒入りメッセージカード）が揃っております。ご安心くださいませ(^^)またメッセージカードのメッセージを選ぶことが可能でございます。「HAPPYBIRTHDAY（お誕生日おめでとう）」「THANKYOUASALWAYS（いつもありがとう）」選べます。ご入用の方はコメントにてお申し付けくださいませ。SAINTLAURENTサンローランSAINTLAURENTsaintlaurentcapCAP帽子
http://narcologia.ru/goods/forthcoming3792.html
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