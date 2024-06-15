【✨眩しい色味✨】新品未使用品　Paul Smith ネクタイ　高級シルク　肉厚

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【ネクタイ専門店 まなか】です！他にもネクタイをたくさん出品しております！#manakanectie←ネクタイ商品一覧※専用箱や付属品などはなく、ネクタイのみの発送となります。■ブランドPaulSmithポールスミス ハイブランド 結婚式 ビジネス フォーマル 高級 高品質 金具 総柄 パターン柄 小紋柄 ドット柄 マルチストライプ 肉厚 希少 レア 限定品 デザイナー監修■素材シルク100%■サイズ大剣先:9㎝小剣先:4.5㎝※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。■色（カラー）黄 イエロー■状態ランク新品未使用品です✨購入してから1度も使用せずに自宅保管品です。自宅保管品でございます、神経質な方やご理解頂けない方はご入札をお控え下さい。※商品の状態は必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。※ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！■購入先→BURBERRYLONDON店舗◆割引・値下げについて・2本→300円引き・3本→500円引き・4本→1,000円引きまとめ買いされる際には、ご購入前に希望のネクタイの商品番号をコメント欄に書いてください！！※商品番号は商品ページの1番下に記載しています。■確認事項・箱や袋など付属品は無くネクタイのみとなっております。・購入前に必ずプロフィールをご覧下さい。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖当ショップでは、ポールスミス(PaulSmith)やバーバリー(BURBERRY)、ディオール(Dior)、グッチ(GUCCI)等のハイブランドをはじめ、フェンディ(FENDI)やセリーヌ(CELINE)、サルヴァトーレ・フェラガモ(SalvatoreFerragamo)、イヴ・サンローラン(YSL)など多くのネクタイを出品しておりますので、ぜびご覧頂けると幸いです！➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖#manakanectie←ネクタイ商品一覧■商品番号→56