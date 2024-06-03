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☆美品☆　【DESCENTE】デサント　ランニングシューズ　26.5㎝
商品番号 M29280430751
商品名

☆美品☆　【DESCENTE】デサント　ランニングシューズ　26.5㎝
ブランド名 デサント
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〖即購入OK◎〗〖即日発送〗DESCENTE　ランニングシューズGENTEN-RC1年程前に購入して、陸上の試合で1度だけ使用しました。【ソールの厚さ…1.5㎝】サイズ…26.5㎝自宅保管品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。箱無しの為、簡易梱包にて発送させて頂きます。
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