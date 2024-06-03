矢沢永吉50th TOUR PSS席限定！非売品

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商品詳細
矢沢永吉50thANNIVERSARYTOUR\"MYWAY\"8.27国立競技場PSS席限定グッズになります。未開封のため、中身は確認しておりませんので、あらかじめご了承ください。 バラ売り不可新品未開封矢沢永吉矢沢永吉50周年50thPSSプレミアムSSシート8.27国立競技場PSS限定グッズレアグッズ種類···その他ミュージシャン種別···ソロミュージシャン種別···ソログッズ種類···タオル・ハンカチ
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