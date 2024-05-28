【❤一流の革職人が一工程ずつ丁寧に縫製し仕上げた一級品♪❤最高級本革】長財布

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M-4801-Mｍ-★新品未使用品♪★送料無料・迅速発送♪★カラー:ブラックレッド★ハイエンドな最新最先端トレンドデザイン＆モデル❤★高級感溢れる最高級本革カーボンレザー製❤★一流の革職人が一工程ずつ丁寧に仕上げた一級品❤★飽きのこない定番デザインで根強く大人気❤★超大容量で大収納❤★パスポートや通帳も収納OKで超便利❤❋❋出品価格よりお値下げ不可のため値下げ交渉はご遠慮ください❋❋モデルチェンジやアップグレードなどにより予告なくデザイン仕様が変更となる場合がございます表地:カーボンレザー留め具の種類:ファスナー【高級本革★カーボンレザー製】カーボンレザーとは、牛革と炭素繊維を融合させた高級素材。軽量で耐久性・撥水性に優れたレザーで、財布との相性抜群！カーボンパターンとも呼ばれる、格子状の美しい模様も特徴的♪その強度から航空機にも使用されるカーボンレザーを、一流の革職人が一工程ずつ丁寧に縫製して仕上げた一級品！【圧倒的な使いやすさ】最高20cm開くアコーディオンマチを採用し、収納物が一目瞭然蛇腹型のカードケースを採用し、最高15枚のカードを収納OK。フリーポケットと併せて最高22枚のカード収納OK！会計時に一目でどのカードか分かるので、スマートに支払えます♪またフリーポケットのマチが広めなので、パスポートや通帳も収納OK♪機種によってはスマホも格納OK！チャック付きの小銭入れも大容量で、出し入れスムーズな高級長財布です。【年代問わず愛される定番カラー】幅広い世代から愛される人気のレッド。アバンギャルドな「レッド」で個性を演出。〝英雄色を好む〟という言葉もあるように、赤はスペシャリティな印象。【ハイスペックな機能性】横20.0×縦10.5×幅3.0cmアコーディオンマチにより最大20.0cm開くので、出し入れがスムーズ♪蛇腹カードケース×15枚フリーポケット×6（内5カ所がカードサイズ）札入れ×2チャック付き小銭入れ×1とにかくマチを広くとり、パスポートや機種によってはスマホなども収納OK♪また、鍵を入れたり、ペンを入れたり小型セカンドバックとしてもお使い頂け、様々なシーンでご活用頂けます！