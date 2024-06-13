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ドルチェ＆ガッパーナ ドルガバ ベルト ブラック メンズ 黒
商品番号 A72371826368
商品名

ドルチェ＆ガッパーナ ドルガバ ベルト ブラック メンズ 黒
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 4,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DOLCE\u0026GABBANAドルガバレザーベルトドルチェ\u0026ガッバーナーの本革ベルトです。ゴールド×ブラックサイズ(約)幅3.7cm長さ103cm(バックル含まず)5穴(2.5cm間隔)ご使用に問題はありませんが、全体的に使用感があります。中古にご理解ある方のみお願いします。簡易梱包発送。自宅保管品の為、神経質な方の購入はご遠慮ください。
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