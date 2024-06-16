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☆us☆90sレア NRA vintage シルバー6パネルキャップ
商品番号 S66995263401
商品名

☆us☆90sレア NRA vintage シルバー6パネルキャップ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカに実際に買い付けに行った際に購入したキャップです。サイズ　深さ13.5滅多に見ないデザインでおすすめです。☆輸送する際についたシワや汚れがある場合があります。お安く提供するために、基本ゆうパケットポストに潰して入れる簡易梱包となります。☆シワなどはドライヤーやスチームアイロンで伸ばしてみてください。☆年代物がほとんどなのでご理解ある方のみご検討ください。☆フォローしていただきましたら、全品200円OFFです。☆即購入大歓迎です。アメリカ古着　アメリカ買付品　GM帽子　デカロゴ　6パネルキャップトラッカーキャップ　キャップ　世田谷ベースヴィンテージキャップ　ヴィンテージビンテージ　トラッカーハット　刺繍デザイン企業ロゴ　企業系　企業物　刺繍ロゴ
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