☆us☆90sレア NRA vintage シルバー6パネルキャップ

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商品詳細
アメリカに実際に買い付けに行った際に購入したキャップです。サイズ 深さ13.5滅多に見ないデザインでおすすめです。☆輸送する際についたシワや汚れがある場合があります。お安く提供するために、基本ゆうパケットポストに潰して入れる簡易梱包となります。☆シワなどはドライヤーやスチームアイロンで伸ばしてみてください。☆年代物がほとんどなのでご理解ある方のみご検討ください。☆フォローしていただきましたら、全品200円OFFです。☆即購入大歓迎です。アメリカ古着 アメリカ買付品 GM帽子 デカロゴ 6パネルキャップトラッカーキャップ キャップ 世田谷ベースヴィンテージキャップ ヴィンテージビンテージ トラッカーハット 刺繍デザイン企業ロゴ 企業系 企業物 刺繍ロゴ
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