クリームソーダ／半袖シャツ

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商品詳細
カラー···レッド袖丈···半袖レア物の中古です。袖に僅かに汚れがありますが(写真4枚目でご確認ください)、美品です。クリーニング済みでお譲りします。#creamsoda#赤 #レア物 #tootsywootsy#esme#50's#ロカビリー
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