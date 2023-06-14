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クリームソーダ／半袖シャツ
商品番号 M16653800720
商品名

クリームソーダ／半袖シャツ
ブランド名 クリームソーダ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド袖丈···半袖レア物の中古です。袖に僅かに汚れがありますが(写真4枚目でご確認ください)、美品です。クリーニング済みでお譲りします。#creamsoda#赤　#レア物　#tootsywootsy#esme#50's#ロカビリー
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