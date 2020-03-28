秋冬用ネクタイ★Stefano Can

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StefanoCanのネクタイです。在宅ワークが続いていますので出品します。大剣幅：約8cm素材：毛76%、シルク24%中古品、素人検品・自宅保管のため神経質な方は購入をお控えください。※価格交渉はしておりません。柄・デザイン...ストライプ