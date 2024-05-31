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ジョーダン ウェストブルック ワン テイク GS
商品番号 A55384835925
商品名

ジョーダン ウェストブルック ワン テイク GS
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,166 円
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商品詳細

2回短時間履いただけで状態いいと思いますが、見落としもあるかと思いますので写真よくご確認ください。プロフィール必ずお読みの上、USEDご理解いただける方よろしくお願い致します(^^)箱無しラッセル・ウェストブルックによる\"WhyNot?\"シリーズのイノベーションと前衛的デザインにヒント得た一足。強力なトラクションと前足部の反発力で、コートを支配。カラーと素材を大胆に組み合わせ、ラッセルのスピーディーかつダイナミックなプレーを体現した独特のスタイル。キッズ部活スクールガールズレディースウィメンズジョーダンバッシュJORDANビジネスオフィスランニングNBABリーグストリートシーン···バスケットボールメインカラー···ブラック
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