ルイヴィトンベルト　モノグラム　バックルゴールド

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラウン使用済みです。サイズが合わなくなり、使用できなくなった為出品致します。バックルの細かいキズや、ベルトの穴の使用跡など細かいことが気になる方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reboot381736.html
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