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ルイヴィトンベルト　モノグラム　バックルゴールド
商品番号 F51458764910
商品名

ルイヴィトンベルト　モノグラム　バックルゴールド
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウン使用済みです。サイズが合わなくなり、使用できなくなった為出品致します。バックルの細かいキズや、ベルトの穴の使用跡など細かいことが気になる方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。
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