カルティエ　Cartier サントス　ラウンドファスナー　黒　長財布

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✅フォロー頂いた後に「フォロー割希望」とコメントをお願いします。全品5%off致します。✅全て真贋鑑定済みの正規品です。万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応いたします。✅コメントなし即購入OKです。✅カードとお札、小銭入れがついているオーソドックスで使いやすい長財布です☺️【ブランド】Cartier/カルティエ【商品名】カルティエ サントス【カラー】黒 ブラック【サイズ】縦約11cm×横約19cm素人採寸の為、多少の誤差がある場合がございます。【仕様】長財布 ラウンドファスナーお札入れ×2カード入れ×8フリーポケット×2チャック付き小銭入れ×1【付属品】なし（展示用ケースはおつけしておりません）【コンディション】多少の使用感はありますが角スレなどもなく美品です。※詳細は画像にてご確認ください。✅購入元について商品の仕入れについては公安委員会にて認可を受けている正規ブランド品買取販売店です。出品商品は全て鑑定済みになりますので、安心してご購入ください。ご不明な点などございましたらお気軽にコメント下さいませ。✅梱包、配送について梱包資材は破損や水濡れ防止のためプチプチに包んで発送いたします。万が一異なる商品が届いてしまった場合は評価前にご連絡ください。