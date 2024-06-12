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US【メタリカ ロックT バンT バンド】タイダイ Tシャツ メンズ2XL
商品番号 F85631507613
商品名

US【メタリカ ロックT バンT バンド】タイダイ Tシャツ メンズ2XL
ブランド名 メタリカ
特別価格 税込 5,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_Tshirt（Tシャツ)☆US古着☆【METALLICAメタリカロックTバンT】タイダイプリント半袖Tシャツメンズ2XLスレイヤー・アンスラックスなどと並ぶスラッシュメタルの四天王！METALLICA（メタリカ）のロックTシャツ☆\"DEATHISPAIN\"タイダイ染めに両面プリントがかっこいい！大人気のメタリカTシャツの中でめずらしい一枚です！———————————————【サイズ】メンズ2XL【カラー】ブラック、グレー【詳細サイズ】肩幅:約55cm身幅:約62cm着丈:約76cm袖丈:約22cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・一般的な古着程度の使用感はありますが、目立つダメージのない良品です◎———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。
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