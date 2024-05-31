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90s nike acg 6panel cap キャップ　帽子　　ビンテージ
商品番号 L34795908647
商品名

90s nike acg 6panel cap キャップ　帽子　　ビンテージ
ブランド名 ナイキエィシージー
特別価格 税込 7,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ　フリー　周囲約58高さ約13ツバの長さ約7素人寸法になります。カラー　イエロー　ブラック　黄　黒90年代のビンテージ品。やや汚れありますがまだまだ使用していただけます。小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、minnano、vega、supreme、Mondaysuck、bott、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います。その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。カラー···イエロー
http://narcologia.ru/goods/message535027.html
http://narcologia.ru/goods/seamless986829.html
http://narcologia.ru/goods/flight719528.html
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