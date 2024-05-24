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高取焼　喜恵造　茶入　共箱
商品番号 K17939774722
商品名

高取焼　喜恵造　茶入　共箱
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具少し小ぶりの茶入です。肩衝です。キズはありません。サイズ口径2.2cm　高さ8.5cm　胴径5cm
http://narcologia.ru/goods/recuperation564121.html
http://narcologia.ru/goods/stair781000.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney173049.html
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道具 ] - 道具 高取焼 高取喜恵造 肩衝茶入（共箱） □z | ネット ...
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