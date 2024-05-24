高取焼　喜恵造　茶入　共箱

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商品詳細
種類...茶道具少し小ぶりの茶入です。肩衝です。キズはありません。サイズ口径2.2cm 高さ8.5cm 胴径5cm
http://narcologia.ru/goods/recuperation564121.html
http://narcologia.ru/goods/stair781000.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney173049.html
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