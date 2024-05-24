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Just Cavglli ジャストカヴァリ 本革 レザー ベルト 茶金 80
商品番号 P86262862152
商品名

Just Cavglli ジャストカヴァリ 本革 レザー ベルト 茶金 80
ブランド名 ジャストカヴァリ
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ブランド名…JustCavalli(ジャストカヴァリ)◾️アイテム…ベルト◾️サイズ…80◾️カラー…ブラウン/ゴールド◾️購入先…正規取扱店(※正規品になります。)◾️状態…USED品　(状態良好)※暗室での保管商品になります。※気になる事があればお気軽にコメントください。目立った傷や汚れは一切ございませんが、一度は人の手に渡った商品ですので、ご理解ある方のみのご購入をお願いいたします。⭐️出品理由:お気に入りですが、断捨離として出品致しました。評価をご覧いただければお分かりの通り、出品物全て本物です。⭐️仕事関係上、発送が遅れる場合があるので理解頂ける方のみ取引します。また高額値下げ要求は、基本的に受け付けません。⭐️その他、多数出品していますので是非ご覧になってください。過剰なお値引きには対応しかねますが、お気軽にコメントください。⭐️検品等は行っておりますが、あくまでも素人の判断ですのでご了承をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/waveform141717.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation872421.html
http://narcologia.ru/goods/ordering390179.html
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