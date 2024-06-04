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LV ジッピードラゴンヌ 長財布
商品番号 T85225866504
商品名

LV ジッピードラゴンヌ 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 33,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン使用期間は3ヶ月で目立った汚れや傷等はありません。カード入れが12個、小銭入れ、内ポケット、外ポケットもあります。箱、ショッピング袋付きです。
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