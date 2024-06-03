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茶道具　楽山焼　十一代長岡空権( 住右衛門 ) 造 　茶碗　共箱　V　R5006
商品番号 A19676293065
商品名

茶道具　楽山焼　十一代長岡空権( 住右衛門 ) 造 　茶碗　共箱　V　R5006
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 8,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８．５cm　幅約１５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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茶道具 楽山焼 十一代長岡空権( 住右衛門 ) 造 茶碗 共箱 V R5006 ...

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