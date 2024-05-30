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バーバリー　ネクタイ　ホースロゴ
商品番号 M34029030176
商品名

バーバリー　ネクタイ　ホースロゴ
ブランド名 バーバリーブラックレーベル
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーブラックレーベルのネクタイです。紺色にオフホワイトのチェック、オフホワイト×レッドのドット柄になります。剣先右にレッドのホースロゴが入っております。状態は写真の通り良いと思いますが、あくまで中古品になりますので多少の使用感はあります。神経質な方はよくご購入をご検討ください。カラー···ブルー柄・デザイン···チェック#BURBERRY
http://narcologia.ru/goods/parenthesis77644.html
http://narcologia.ru/goods/update135695.html
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