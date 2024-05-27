掛け軸 石田雪外 風水發財富峰図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です ...

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掛け軸石田雪外風水發財富峰図絹本希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）410×1043ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 石田雪外 雪外 風水發財富峰図 發財 發財富 開運 吉祥 商売繁盛 一攫千金 財運 金運 縁起物 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#石田雪外#石田_雪外#色山水#彩色山水#山水#山水画#風水發財富峰図#風水_發財_富峰図#金運#商売繁盛#風水#發財#發財富#開運招福#商売繁盛#家内安全#財運#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景