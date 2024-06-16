スタッズ　リメイク　キャップ　cap パンク　スタッズ　y2k

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サイズF採寸(平置き採寸)頭周り：55〜60 ・コンディション B目安S：デッドストックA：目立つ傷や汚れはなく古着にしては比較的綺麗B：一般的な古着C：傷や汚れ有りD：全体的に状態が悪い注意事項※取扱商品はすべて古着となります。特性上、小さなシミやほつれ等がある場合がございます。その特性をご理解頂ける方のみご購入ください。※掲載商品はお使いのモニターによってはお色味に若干の差異が生じる場合がございます。_______________________#adidas#hardrock#stussy#columbia#carhartt#thenorthface#nike#FILA#poloralphlauren#vans#champion#tommyhilfiger柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋、冬袖丈···長袖カラー···ブルー素材···デニム