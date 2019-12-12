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レア マーベルレジェンド ミステリオ
商品番号 N87396629436
商品名

レア マーベルレジェンド ミステリオ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドのミステリオです。右足の関節が1箇所緩いです。ヘッドも付けられます。レトロ版と比べてヘルメットがクリアパーツになっていて綺麗です。ヘッドパーツが通常の緑ではなくレアタイプな蓄光版になっています。フィギュア種類···アクションフィギュア
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