レア マーベルレジェンド ミステリオ

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商品詳細
マーベルレジェンドのミステリオです。右足の関節が1箇所緩いです。ヘッドも付けられます。レトロ版と比べてヘルメットがクリアパーツになっていて綺麗です。ヘッドパーツが通常の緑ではなくレアタイプな蓄光版になっています。フィギュア種類···アクションフィギュア
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