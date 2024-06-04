

OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS



OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS

----★即日配送★★即購入可能★--------★特徴★・流行のハイブランド「OFF-WHITE(オフホワイト)」です・多くの有名芸能人、モデルも着用・ブランドの中でもスッキリとしたスタイルのTシャツです・シンプルなデザインで上品に着こなせます----2022年モデルのため現在は入手不可能です。気になる方はお早めにご検討頂けますと幸いです。----★サイズ★XS・肩幅→46cm・袖丈→28cm・身幅→48cm・着丈→68cm※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。--------★状態★新品で1年前に購入後、2回着用してます。今年は未着用です。クローゼット保管のため畳ジワ等はご理解お願い致します。購入時の付属品は廃棄しているため写真のTシャツのみです。----