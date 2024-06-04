- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
----★即日配送★★即購入可能★--------★特徴★・流行のハイブランド「OFF-WHITE(オフホワイト)」です・多くの有名芸能人、モデルも着用・ブランドの中でもスッキリとしたスタイルのTシャツです・シンプルなデザインで上品に着こなせます----2022年モデルのため現在は入手不可能です。気になる方はお早めにご検討頂けますと幸いです。----★サイズ★XS・肩幅→46cm・袖丈→28cm・身幅→48cm・着丈→68cm※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。--------★状態★新品で1年前に購入後、2回着用してます。今年は未着用です。クローゼット保管のため畳ジワ等はご理解お願い致します。購入時の付属品は廃棄しているため写真のTシャツのみです。----
http://narcologia.ru/goods/conception989757.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei523671.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly692684.html
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
http://narcologia.ru/goods/conception989757.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei523671.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly692684.html
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS
OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ 黒 XS