ガラタサライ　ユニフォーム　03　サイズM グラデーション　サッカー　美品

ガラタサライのユニフォーム（03）になります。コレクションとして長期間保管していました。細かなキズ（画像7）と糸のほつれ（画像8）がありますが、ほとんど目立たないため全体的にかなり美品だと思います。※画像でもご確認下さい。サイズM着丈約70cm身幅約40cm※上記内容をご理解の上、購入をご検討下さい。■コンビニ払いの方は24時間以内にお支払いがない場合はキャンセル扱いとなります。■値下げ交渉は行っていませんのでご了承ください。■即購入可能です。



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