Steep tech custom capx3

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●必ずプロフィールを一読して下さい●●vintageや現行のnorthfaceオファー中●SteeptechCustomcapをオファー自身で作成。Capbodyは今は無きthedecadesパッチはラバー。周囲にノリ。詳細なコンディション等はお問い合わせ下さい。お好きな方是非この機会に。サイズfree規格USカラーその他●整理の為にヴィンテージ物をアップしていきますので、興味のある方はチェックして頂けますと幸いです。●送料は当方が負担致します。●発送につきましては、当方も仕事がありますので、数日頂く場合が御座います。出来る限りスムーズに発送をさせて頂きますので宜しくお願いします。事前に発送予定を連絡させて頂きます。●最後まで目を通して頂きありがとう御座いました。SteeptechsteeptechSupremeTransantarcticanorthfacenorthfaceVintagenorthfacevintagenorthfacenewbalanceThenorthfacethenorthfacepolopolosportPolosportpoloralphlaurenpoloralphlaurenPolo92polo1992polo92polo1992PolobeargoretexgoretexMountainjacketmountainlightRLXnikeusanycstabridgeapartmentゴアテックスポロポロスポーツノースフェイスラルフローレンポロ ベアXL