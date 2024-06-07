ルイヴィトン ベルト サンチュール LVカット レザー ブラウン ...

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○アイテムLOUISVUITTONルイヴィトンベルトサンチュールLVカットバックルレザーブラウン茶色○サイズ表記サイズ90/36全長105cm幅3cm○状態多少金具部分使用感ございますが他目立つダメージ等なくまだまだご使用いただけます。※状態についての感じ方は個人差がありますので、あくまでも中古品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。○カラーブラウン茶色シルバー○素材レザー○購入元大手ブランド買取店○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。