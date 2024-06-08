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white house cox メッシュベルト　ネイビー
商品番号 V46588585996
商品名

white house cox メッシュベルト　ネイビー
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

whitehousecoxのレザーメッシュベルトです。写真で伝わりにくいですが、黒ではなく黒に近いダークネイビーです。値下げ交渉はご遠慮ください。、長さ:102cm(バックル含む)太さ:3cm
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