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河村勇輝　アカツキジャパン　Tシャツ
商品番号 F96839181805
商品名

河村勇輝　アカツキジャパン　Tシャツ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

河村勇輝選手のアカツキジャパンのTシャツです。複数購入してしまったので、出品します。新品未開封品です。暗所で保管していたので綺麗な状態ですが、素人保管にご理解ある方のみお願いいたします。#河村勇輝#横浜ビー・コルセアーズ#Bリーグ#日本代表#AkatsukiJapan
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