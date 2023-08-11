河村勇輝　アカツキジャパン　Tシャツ

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商品詳細
河村勇輝選手のアカツキジャパンのTシャツです。複数購入してしまったので、出品します。新品未開封品です。暗所で保管していたので綺麗な状態ですが、素人保管にご理解ある方のみお願いいたします。#河村勇輝#横浜ビー・コルセアーズ#Bリーグ#日本代表#AkatsukiJapan
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