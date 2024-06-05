ChristianDior ディオール ベルト

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商品詳細
全長約110㎝幅約3.8㎝穴からバックル約90㎝～100㎝(調節穴5つ)（多少の誤差は、ご了承お願いいたします。）付属品は画像1枚目に写っているもの全てです。神経質な方はご購入をお控えください!よろしくお願いいたします!
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