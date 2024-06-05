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ChristianDior ディオール ベルト
商品番号 K53174487659
商品名

ChristianDior ディオール ベルト
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全長約110㎝幅約3.8㎝穴からバックル約90㎝～100㎝(調節穴5つ)（多少の誤差は、ご了承お願いいたします。）付属品は画像1枚目に写っているもの全てです。神経質な方はご購入をお控えください!よろしくお願いいたします!
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