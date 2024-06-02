人気銘柄　Starter × NFL GBパッカーズ XLサイズ アノラック

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ご覧頂き誠にありがとうございます。【カラー・デザイン】グリーン×イエローになります。襟元 ファスナーとボタン留めのハーフジップチームロゴ PACKERS 刺繍腹部 マジック留め カンガルーポケット左裾元 着脱用ファスナー ストラップ付き左腕 NFLロゴPLOLINE 刺繍フード左袖 STARTERロゴ文字 刺繍【サイズ】size:XL着丈:65cm身幅:65cm程肩幅:ーー(シームレスの為×)裄丈:84.5cm実寸L程のサイズ感【素材・etc.】表地裏地 ナイロン100%(表地P.U.COATING)中綿 ポリエステル100%表地 厚みのある生地中綿 程々裏地 キルティング生地NFLPROLINEAUTHENTICBYSTARTERNFL公式インドネシア製【状態】状態ランク:D×トップボタンの破損(写真9枚目)×襟元内側イエロー部分に汚れ(写真9枚目)×両脇前後イエロー部分に汚れ(写真10枚目)状態ランク付けS未使用品Aダメージや使用感が少ないB使用感があるC使用感があり若干のダメージがあるD使用感があり多少ダメージがあるE古着なりの使用感があり大きなダメージがある数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。よろしくお願い致します。【見立て】NFL人気チームグリーンベイパッカーズチーム名やロゴなどが刺繍でしっかり入るStarter社製古着中綿入りアノラックになります。よろしくお願い致します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-GreenBayPackers-1919年創設 略称:GB米国ウィスコンシン州グリーンベイに本拠地をおくNFLチーム。NFC北地区に所属。ホームスタジアムチームの本部は、ランボー・フィールド。現在あるチームの中ではアリゾナ・カージナルス、シカゴ・ベアーズに次いで3番目に古いチーム。#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着#アウターの古着 #Starterの古着#スポーツチームものの古着 #NFLの古着重ね重ねよろしくお願い致します。