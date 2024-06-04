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【ヴィンテージ】27号　ファッションリング　大きめ　メンズ　キラキラ　ゴツメ　6
商品番号 B49295031407
商品名

【ヴィンテージ】27号　ファッションリング　大きめ　メンズ　キラキラ　ゴツメ　6
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,756 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎閲覧いただきありがとうございます⭐︎一点物、斬新な古き良きデザインのものを多く取り扱っております。Check→#アクセサリー専門店mimi⭐︎商品詳細⭐︎⚫️サイズ27号⚫️色シルバー、ゴールド⚫️素材ロジウムメッキ⭐︎注意事項⭐︎・サイズや商品に関する詳細は写真や説明文に記載しておりますが、「イメージと違う」「サイズが大きい、小さい」などご購入者様のご都合による返品、クレームにはご対応しかねますので予めご了承ください。・リングのサイズの測定はあくまで素人寸法なのでご了承ください。
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