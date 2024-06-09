セルマー アルトサックス SA-80 シリーズII Jubilee GL

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ご覧いただきありがとうございます。サックスの先生から紹介を受けた管楽器専門店で、2012年7月に購入しました。計1年ほど使用していましたが、環境の変化で止め、定期メンテに出してから実家にしまい込んでおりましたものをこの度出品させていただきます。キー動作やタンポに問題なく、大きなサビ・キズは見当たらず素人目に状態は綺麗ですが、ここ10年近くずっとケースに入れてしまっていたため、ご購入いただいた後、念のためメンテナンスに出すことをオススメいたします。【商品名】 SELMER/セルマー アルトサックス SA-80シリーズIIGL彫刻あり その他付属品は写真をご覧ください。 ・リガチャーがサビていますが、新品が付属しています。 ・マウスピースに噛み感がありますが中古品とご承知おきください。【状態】 写真をご覧ください。【注意事項】■購入後のキャンセルはご遠慮下さい。すり替え防止の為、返品返金、交換は不可です。■イタズラ防止のため、クレジットカード、即払い出来る方のみご購入下さい。コンビニATM払いは不可とさせていただきます。■値下げ交渉やお取り置きは行っておりません。■配送による擦り傷、凹み等、配送中のトラブルなどの責任は負いかねます。■上記の注意事項ご理解頂ける方のみ、よろしくお願いします。神経質な方は、ご遠慮ください。