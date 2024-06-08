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ポールスミス
商品番号 Y29268820334
商品名

ポールスミス
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,072 円
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商品詳細

財布形・・・二つ折りカラー・・・ブラック使用期間・・・1年PaulSmithのロゴがはげていますひび割れが1箇所あります中のデザインはまだ色鮮やかでまだまだ使えるお品となっています箱もあります値下げOKです⭕️気になる方はコメントお願いします
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