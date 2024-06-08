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ポール・スミスがミニとコラボレーション！ | GQ JAPAN



ポールスミス | tradexautomotive.com

財布形・・・二つ折りカラー・・・ブラック使用期間・・・1年PaulSmithのロゴがはげていますひび割れが1箇所あります中のデザインはまだ色鮮やかでまだまだ使えるお品となっています箱もあります値下げOKです⭕️気になる方はコメントお願いします