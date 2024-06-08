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タディ \u0026 キング　ハートSVフェザー銀縄ターコイズ 特大右向き
商品番号 F38183216774
商品名

タディ \u0026 キング　ハートSVフェザー銀縄ターコイズ 特大右向き
ブランド名 タディーアンドキング
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定値下。今はこの価格からね下げることはありません。ご了承ください。材質...シルバーカラー...シルバー装飾...ターコイズ素材　SV925、ターコイズサイズ　縦約68mm×横約16mm購入価格　38,500円　今年2月に購入した物です。未着用の新品です。タディー\u0026キング公式店レジストのカードと巾着袋ももちろんありますのでお付けします。本品に変色等ないと認識しておりますが購入し約半年経ちますので、気にされる方は新品を購入されるようお願いします。ここ数年でインディアンジュエリーの需要は上がってきております。この機会にどうぞお求めください。#tadyking#タディキング#タディアンドキング#tarowashimi#鷲見太郎#wingrock#ウィングロック#codysanderson#コディサンダーソン#goros#ゴローズ#kenkikuchi#ケンキクチ#godsuns#ゴッドサンズ#arizonafreedom#アリゾナフリーダム#firstarrows#ファーストアローズ
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