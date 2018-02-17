【ISSEI MIYAKE】セットアップ スーツ オールド グレー ノーカラー

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ご覧頂きありがとうございます(ᴗ͈ᴗ͈)”￤ブランド￤ISSEIMIYAKEイッセイミヤケ￤サイズ￤表記：4ジャケット肩幅 約47cm身幅 約59cm着丈約79cm袖丈 約62cmパンツウエスト約88cm股上約28cm股下約75cm裾幅約22cm※素人採寸のため、誤差はご容赦ください。￤素材￤表地ウール74%ナイロン8%裏地キュプラ100%￤状態￤ほつれや汚れなどはなく、綺麗な状態です◎￤カラー￤グレー✿お願い✿あくまで中古品、素人管理ですのでご理解頂ける方のみお願いいたします。91167