美品　フェラガモ　長財布　メンズ　二つ折り財布　お札入れ　カード　人気ブランド

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⭕24時間以内に発送させて頂きます⭕※数日で売れない場合は削除させて頂きます※ご来店誠にありがとうございます。当店は株式会社AKAHAIが運営する開業12年の高品質ブランド品専門店です。複数のベテランスタッフによる真贋鑑定を複数回行っておりますので100％の正規品のみ出品しております。どうぞご安心してお買い求め下さいませ。※革の質感、ボタンなど金具の素材＆刻印、縫い目、製造番号など細部に至るまで完璧な鑑定作業を行っております。●最高級レザーラムスキン仕様の逸品です●状態を考えてもかなりお買い得かと思います●商品整理の為格安出品ですブランド名： サルヴァトーレ フェラガモサイズ:横19cm 縦9cm 奥行き2.5cm色:黒に近いネイビー ラムスキン仕入れ先：古物許可証所持者のみ参加可能な業者オークション新品参考価格：85500円付属品:無し●商品状態●外観:目立つダメージ無く綺麗です。 気になる角スレもありません。内観:目立つダメージ無く綺麗です。●その他コメント●フェラガモらしい上品なデザインです。定番の超人気デザインですできる男のマストアイテムです男女兼用のユニセックスデザインですルイヴィトンやプラダ、ブルガリも出品中ですラウンドファスナー長財布 ジッピーウォレット長財布ジップアラウンド長財布柄・デザイン...無地柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革56